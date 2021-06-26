Левон Тер-Петросян: для всего мира Карабах – это Азербайджан!

На сегодняшний день в мире нет ни одной страны, которая поддерживала бы оккупационные и реваншистские планы армянских националистов на повторный захват территорий Азербайджана – об этом армянским СМИ заявил первый президент Армении, глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян.

Речь Тер-Петросяна была посвящена словам проигравшего парламентские выборы идеолога армянского национализма Роберта Кочаряна о возможности повторно оккупировать азербайджанские Шушу и Гадрут.

"Это может привести к проблемам. Роберт Кочарян обещает новую войну. Между тем весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Таков закон мира", - указал Левон Тер-Петросян.