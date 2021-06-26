Заболеваемость Covid-19 в России поднялась до 21655 заболевших в сутки

Как сообщили сегодня в Оперштабе Москвы, суточная заболеваемость коронавирусом в России сегодня составила 21665 выявленных случаев заражения. Больных прибавилось во всех российских регионах. При этом выздоровели лишь 14347 человек, погибли – 619 человек.

Таким образом, на сегодняшний день официально известно о 5430753 заболевших в России за все время пандемии. Из них выздоровели 4943986 человек, погибли 132683 человека. На данный момент продолжают бороться с болезнью 354084 россиянина или 0,25% населения.

Лидером заболеваемости остается Москва – 8457 случаев заражения за сутки, но постепенно третья волна все сильнее поднимается и в других регионах: Московская область вновь поставила абсолютный рекорд с 2504 заболевшими, в Санкт-Петербурге их было выявлено 1247. В Нижегородской области заболеваемость поднялась выше порога в 300 – 327 новых заболевших, а Бурятия близка к этому – там их 293 за сутки.

На Кавказе сильнее всех болеет Кубань – 139 новых случаев заражения коронавирусом, за последние дни сильно вырос Дагестан – до 128 заболевших в сутки. На Ставрополье их 116, другие кавказские регионы пока что держатся внизу статистики: в Кабардино-Балкарии 31 новый случай заражения за сутки, в Чечне – 30, в Карачаево-Черкесии – 20, в Адыгее и Ингушетии – по 17, в Северном Осетии – 15.

Медики и власти призывают россиян как можно скорее привиться от коронавируса - иначе с этой угрозой жизни и здоровью граждан не справиться.