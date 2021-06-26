СМИ: мэрию Еревана может возглавить зам Пашиняна

Согласно источникам армянской газеты "Жоховурд", следующим мэром Еревана может стать либо исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян, либо богатый предприниматель Хачатур Сукиасян.

Издание утверждает, что между сторонниками этих кандидатур развернулась настоящая кулуарная борьба после победы партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах.

Если мэром Еревана станет заместитель Пашиняна Авинян, его должность в правительстве займет глава аппарата Кабмина Арсен Торосян, готовый, по словам авторов статьи, "на все, чтобы заслужить доверие Пашиняна".

Между тем есть информация, что сам Пашинян благоволит не Авиняну, который нужен ему в правительстве, а Сукиасяну. Однако пока что открыто премьер-министр ни с кем этот вопрос не обсуждал и ничего не обещал.

Напомним, что мэр Еревана Айк Марутян заявил, что уходит на политики после выборов навсегда.