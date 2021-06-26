Гран-при России "Формулы-1" пока что останется в Сочи

Глава ВТБ Андрей Костин заявил сегодня, что, как минимум, еще два года Гран-при России "Формулы-1" будет проводиться в Сочи. Таким образом он отреагировал на слова главы "Росгонок" Алексея Титова о переговорах по переносу Гран-при России в Ленинградскую область.

"Появление в России еще одного автодрома, обладающего лицензией на проведение автоспортивных мероприятий самого высокого уровня, только добавит интереса к автоспорту в стране, но в любом случае на подготовку такого события необходимо время", - обратил внимание Костин, пишет ТАСС.

В связи с этим не менее двух лет "Формула-1" будет приезжать в Сочи.

Напомним, что контракт Гран-при России заканчивается в 2025 году. В этом году гонка состоится 26 сентября.