Москве пообещали новый температурный рекорд июня

Как сообщили сегодня в центре погоды "Фобос", сегодня в Москве сохранится необычайно жаркая погода, причем температура воздуха может оказаться выше рекордных +33,6, зафиксированных в столице 26 июня 2010 года.

По данным синоптиков, пишет РИА Новости, температура воздуха в тени может в течение дня подняться до +35, несмотря на переменную облачность, небольшие дожди с грозой и даже градом.

В Подмосковье, в зависимости от района, температура воздуха будет повышаться до +31 - +36.

Ветер весь день будет юго-западный, но не более 25 км/ч, атмосферное давление упадет до 746 мм ртутного столба.