В Гадруте появился символ освобождения земель Азербайджана – "Железный кулак"

В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана установлен памятник "Железный кулак" в форме воздетого к небу кулака. Памятник расположен перед мемориальным комплексом в честь погибших на Карабахской войне азербайджанских воинов-освободителей.

Открытие памятника приурочено к сегодняшнему государственному празднику в Азербайджане – Дню вооруженных сил.

На памятнике изображены азербайджанские воины-освободители и беспилотные летательные аппараты. Название и форма памятника выбраны неспроста: боевая операция азербайджанской армии, завершившая Карабахскую войну разгромом оккупационных войск Армении и освобождением территорий Азербайджана, называлась "Железный кулак".