В Гадруте появился символ освобождения земель Азербайджана – "Железный кулак"
В поселке Гадрут Ходжавендского района Азербайджана установлен памятник "Железный кулак" в форме воздетого к небу кулака. Памятник расположен перед мемориальным комплексом в честь погибших на Карабахской войне азербайджанских воинов-освободителей.
Открытие памятника приурочено к сегодняшнему государственному празднику в Азербайджане – Дню вооруженных сил.
На памятнике изображены азербайджанские воины-освободители и беспилотные летательные аппараты. Название и форма памятника выбраны неспроста: боевая операция азербайджанской армии, завершившая Карабахскую войну разгромом оккупационных войск Армении и освобождением территорий Азербайджана, называлась "Железный кулак".
Вестник Кавказа
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