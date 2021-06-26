Вслед за наводнением на Крым идет шторм

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Крыму, на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

"Днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 72 км/ч", - приводит сообщение спасателей РИА Новости.

В связи с этим на полуострове, еще не оправившемся от недавнего катастрофического наводнения, ожидается возникновение чрезвычайных ситуаций, включая затопление строений, аварии на объектах жилой и энергетической инфраструктуры.

В акваториях Черного и Азовского моря и Керченского пролива шторм может вызвать аварии на кораблях.

Напомним, что от циклона и наводнения, начавшихся 17 июня, особенно пострадали Керчь и Ялта, также стихия задела Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.