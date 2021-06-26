Азербайджан празднует День вооруженных сил – День армии, победившей в Карабахской войне

Сегодня, 26 июня, в Азербайджане отмечается государственный праздник – День вооруженных сил. 26 июня 1918 года решением правительства Азербайджанской Демократической Республики была создана первая регулярная армейская часть – Отдельный азербайджанский корпус.

День вооруженных сил был учрежден в Азербайджанской Республике президентом Гейдаром Алиевым указом от 22 мая 1998 года, его датой был выбран именно день создания Отдельного азербайджанской корпуса в Азербайджанской Демократической Республике. 26 июня с тех пор является в республике нерабочим днем.

В этом году праздник отмечается по-особенному, поскольку осенью прошлого года в ходе 44-дневных боевых действий, получивших название Вторая Карабахская война, азербайджанские вооруженные силы провели освободительную операцию, отвечая на массированный артиллерийский обстрел прифронтовых и приграничных населенных пунктов со стороны оккупационных сил Армении, и изгнали захватчиков с земли Азербайджана, три десятилетия находившейся под оккупацией. Армения, страна-агрессор в Карабахской войне, силой была принуждена к миру и капитулировала, ее армия была разгромлена азербайджанскими воинами-освободителями.

В связи с этим к армии в современном Азербайджане особое отношение как к самому надежному защитнику суверенитета республики, гарантирующему, что никакой враг не сможет отобрать у азербайджанского народа и пяди родной земли.

На это обратил внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев, опубликовав в честь праздника запись в Twitter: "Наша победоносная Армия, освободившая азербайджанские земли от оккупации, выполнила свою историческую миссию. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!".

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских военных с праздником в Instagram. "Сегодня мы с большой гордостью отмечаем День Вооруженных сил Азербайджанской Республики! Отмечаем с такими чувствами, которые трудно выразить словами. Наша благодарность Азербайджанской армии, нашим солдатам и офицерам безмерна! Мы благодарны вам за героизм, отвагу, мужество и стойкость! За восстановление территориальной целостности Азербайджана! За пример беззаветного служения Родине! Вы – наша гордость!", - подчеркнула она.

"В этот знаменательный день с уважением чту светлую память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким! Искренне поздравляю всех солдат и офицеров с праздником, прошу Всевышнего ниспослать каждому из них крепкое здоровье, радость, любовь и счастье, а нашему родному Азербайджану – мир и благополучие!", - заключила Мехрибан Алиева.

К военным также обратился министр обороны Закир Гасанов. "Благодаря президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему политический курс великого лидера в сфере армейского строительства, сегодня ВС Азербайджана достигли уровня армий мировых держав", - сказано в его поздравлении.

"Благодаря мудрой и дальновидной политике верховного главнокомандующего вооруженными силами и силе армии была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. И сегодня на освобожденных территориях развевается трехцветный азербайджанский флаг", - заявил Закир Гасанов.

На сайте Минобороны Азербайджана был опубликован праздничный видеоролик.