Bank of America: В 2022 году цены на нефть могут достичь $100

По мнению аналитика Bank of America Corp Франсиско Бланча, цены на нефть могут достичь пика до $100 в следующем году, если высокий спрос сохранится. Ограниченные поставки и неэффективность сланцевой промышленности в США привели к тому, что нефть достигла самого высокого уровня с 2013 года. Entrepreneur сообщает, что нефть Brent превзошла максимум октября 2018 года, достигнув $ 75 за баррель, и рост будет продолжаться за счет укрепления спроса по мере роста экономики.

Низкие запасы американской нефти

Королевский банк Канады заявил, что ”сланцевое бурение в США стало настолько продуктивным в середине прошлого десятилетия, что казалось, предложение всегда будет оставаться достаточно высоким, чтобы поддерживать цены на низком уровне, независимо от того, какие усилия предпринимают члены ОПЕК и другие страны-производители”. Как сообщило Управление энергетической информации США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на $7,6 млн до $459,1 млн, что намного превышает прогнозы опрошенных Reuters аналитиков в $3,9 млн. Эксперт от Trafigura Group до Goldman Sachs Group Inc ожидают, что нефть может достичь $ 100 долларов при правильных условиях.

Пандемия замедлила бурение в США

COVID-19 привел к падению цен на топливо и вынудил производителей замедлить бурение. Однако затем случилась настоящая неожиданность. Вместо того чтобы вернуться к нормальным темпам бурения, когда спрос на топливо снова увеличится, большинство производителей воздержались, чтобы сохранить ликвидность и поддерживать свои балансы на низком уровне. В настоящее время добыча нефти в США почти на 12% ниже пикового уровня, и мало кто ожидает, что активность станет более динамичной. Кроме того, ОПЕК ограничила бурение, поэтому ”спрос на топливо растет, а предложение еще не восстановилось, что ведет к росту цен”, отмечают эксперты JPMorgan Chase&Co.

Рост спроса

”Почти наверняка электромобили вызовут падение спроса на нефть, но в прошлом году подобные прогнозы изменились”, - добавляет JP Morgan. По словам Фила Флинна, старшего аналитика чикагской Price Futures Group. на самом деле, ”люди вновь садиться за руль, что отражается в цифрах. Такая тенденция сохранит повышательное давление на цены”. Аналитики предупреждают, что мировой спрос на нефть обязательно вырастет во втором полугодии 2021 года, поэтому альянс ОПЕК может ”еще больше увеличить добычу с августа, а предстоящая на следующей неделе встреча, как ожидается, будет иметь существенное значение для политики и цен в будущем”, - сказала Луиза Диксон, аналитик нефтяных рынков из Rystad Energy.