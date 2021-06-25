Евро-2020: анонс четырнадцатого игрового дня

В субботу, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф.

В четырнадцатый игровой день будут сыграны две встречи 1/8 финала.

В 19:00 (мск) на поле стадион "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме выйдут сборные Уэльса и Дании.

Сборная Уэльса вышла в плей-офф со второй строчки в группе А, где ее соперниками были команды Италия, Швейцарии и Турции. В трех турах Уэльс набрал 4 очка. Столько же очков набрали швейцарцы, но валлийцы оказались выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Как и Уэльс, Дания пробилась в плей-офф со второго места группы. Ее соперниками по квартету B были сборные Бельгии, России и Финляндии. Для выхода в плей-офф датчанам хватило трех очков, набранных в матче с Россией (4:1).

Встречу с Данией из-за дисквалификации пропустит защитник сборной Уэльса Итан Ампаду. Датчане же не смогут рассчитывать на свою главную звезду - Кристиана Эриксена. Напомним, 29-летний полузащитник потерял сознание во время матча против Финляндии. Выбежавшие на поле медики использовали дефибриллятор, чтобы спасти Кристиана. Эриксен пришел в себя на поле, но его все равно госпитализировали. После нескольких обследований было решено установить игроку имплант – кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). 18 июня лидер датской сборной успешно перенес операцию по установке ИКД.

Программу игрового дня закроет матч сборных Италии и Австрии. Встреча пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

Итальянцы стали первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф. "Скуадра адзурра" показала 100%-ый результат в группе A, набрав максимально возможные 9 очков. Кроме того, подопечные Роберто Манчини добилась лучшей на турнире разницы забитых и пропущенных мячей. За три матча в группе итальянская команда семь раз поразила ворота соперников, не пропустив при этом ни одного гола.

Сборная Австрии вышла в 1/8 финала, заняв второе место в группе C, где также выступали команды Нидерландов, Украины и Северной Македонии. В трех турах австрийцы набрали 6 очков, одержав две победы (3:1 над Северной Македонией и 1:0 над Украиной).

Игру с австрийцами из-за повреждений пропустят два основных защитника сборной Италии - Джорджо Кьеллини и Алессандро Флоренци. Победная сухая серия итальянцев насчитывает уже 11 матчей. В целом "Скуадра адзурра" не проигрывает уже 30 поединков подряд, одержав в них 25 побед. В матче с австрийцами итальянцы могут превзойти рекорд, установленный в 1935-1939 годах под руководством Витторио Поццо. Для этого подопечным Роберто Манчини достаточно будет не уступить в основное время.

Австрийцы в игре с итальянцами не смогут рассчитывать на своего защитника Валентино Лазаро. Он пропустит матч из-за проблем с бедром.

Отметим, что победитель матча Уэльс – Дания в четвертьфинале сыграет с победителем противостояния Нидерланды – Чехия (Будапешт, 19:00 мск). Матч 1/4 финала состоится 3 июля в Баку.

Победитель матча Италия – Австрия встретится в четвертьфинале с победителем противостояния Бельгия – Португалия (Севилья, 22:00 мск). Встреча 1/4 финала состоится 2 июля в Мюнхене.