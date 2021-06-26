Выйдет ли Грузия из рецессии с помощью вакцинации

Грузинам наконец разрешили выходить на улицу без масок после восьми месяцев их обязательного ношения. Ночной комендантский час будет отменен к концу июня, а разоренная пандемией экономика начала постепенно оживать. Но полного восстановления добиться будет сложно. Как отмечает Eurasianet, хотя очередная волна коронавируса ослабевает, Грузия по-прежнему сообщает о большем числе новых случаев заражений, чем Армения и Азербайджан вместе взятые.

Вялотекущая кампания иммунизации подвергает экономику постоянному риску. И опасный штамм Дельта, который, как считается, возник в Индии, постепенно набирает силу. Как и другие страны, зависящие от туризма и услуг, Грузия сильно пострадала в прошлом году. Объем производства, который в 2019 году достиг $17,5 млрд, сократился на 6,2%. Резко упали иностранные инвестиции. По данным Всемирного банка, уровень бедности увеличился более чем на 5 процентных пунктов, а уровень безработицы превысил 20%.

По данным Минфина, внешний долг, из-за чрезмерно увеличения объема заимствований, достиг рекордного уровня, превысив $8 млрд. Общий государственный долг близок к установленному законом пределу заимствования (60% ВВП). Инфляция находится на 10-летнем максимуме.

Этой весной экономическая активность начала восстанавливаться на фоне постепенного ослабления ограничений и увеличения числа международных поездок. По сравнению с апрельским крахом 2020 года (базовый уровень) экономика подскочила на колоссальные 44,8% в годовом исчислении, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение лета, поскольку туристы возвращаются в Грузию и многие предприятия, которые были вынуждены закрыться, например, рестораны и тренажерные залы, возобновили работу.

Но эти показатели роста кажутся впечатляющими только по сравнению с катастрофой, произошедшей в 2020 году. Согласно отчету Всемирного банка, общий экономический рост Грузии вряд ли вернется к допандемическим уровням до конца 2022 года, и многое будет зависеть от того, насколько удачно пройдет вакцинация. ”Темпы восстановления Грузии после 2021 года будут зависеть от внедрения вакцины и восстановления международной торговли и инвестиций”, - заявил в марте региональный директор Всемирного банка.

С тех пор кампания по вакцинации набрала обороты, но проблемы продолжаются. Десятки грузин, которые планировали привиться на этой неделе, остались ни с чем, потому что в клиниках закончилась вакцина AstraZeneca. В любом случае они доступны только для тех, кто старше 45 лет. У молодежи нет другого выбора, кроме как соглашаться на китайские вакцины, отношение к которым становится всё более скептическим из-за их неспособности предотвратить вспышки в других развивающихся странах, например, Монголии и на Сейшельских Островах.

Налоговые поступления остаются низкими, а международная помощь едва поспевает за ростом расходов на здравоохранение, социальную помощь и поддержку бизнеса. Помимо огромного государственного долга, у многих семей и предприятий есть кредиты, которые нужно выплачивать.

Восстановление экономики может остановиться, если начнется новая волна и вновь будут введены ограничительные меры. Поскольку полностью вакцинировано всего 2,4% населения, а большинство ограничений снято вопреки советам ведущих врачей страны, Грузия остается в группе высокого риска. Представители здравоохранения предупреждают, что новая волна может ударить к концу лета, когда начнут открываться школы.

”Мы всё это уже проходили, - отреагировал в Facebook на недавнее ослабление ограничений житель Грузии, сославшись на опыт, который пережила страна прошлым летом. - Люди отправятся в отпуска, будут собираться без масок и распространять вирус. Тогда осенью у нас снова будут ограничения”.