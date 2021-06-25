Новые граффити украсят Ставрополь

Жители Ставрополя поддержали идею граффитистов и губернатора края Владимира Владимирова украсить дома на Александровской площади художественными граффити.

В своем Instagram глава региона накануне отметил, что граффити на одной из стен стадиона "Динамо" стали уже одной из визитных карточек города.

"Сейчас с новой инициативой к нам обратился Дмитрий Кольцо - лидер творческой команды, которая стадион и расписывала. Идея арт-проекта смелая - украсить масштабными граффити фасады домов возле Александровской площади", - рассказал Владимиров, призвав жителей города оценить инициативу на голосовании.

Оно продолжалось сутки, и большинство - 78% - поддержало идею с граффити.