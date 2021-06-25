Пашинян меняет бархат на сталь

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сумел одержать убедительную победу на парламентских выборах 20 июня, несмотря на катастрофическое поражение во Второй Карабахской войне с Азербайджаном, пишет Emerging Europe. Внеочередные выборы в парламент Армении, которые прошли 20 июня, рассматривались как битва за будущее страны: решат ли армяне вернуться к прошлому курсу или пойдут по пути реформ во главе с Николом Пашиняном, который пришел к власти в 2018 году на волне бархатной революции.

Подавляющее большинство жителей Армении проголосовало за партию Пашиняна "Гражданский договор" - 53,92%. Блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном, занял второе место с 21,04% голосов. Несмотря на попытки Кочаряна оспорить результаты выборов, как местные, так и международные наблюдатели признали их справедливыми и объективными.

В выборах участвовало много знакомых лиц. Помимо Кочаряна, баллотировался еще один бывший президент, Левон Тер-Петросян, а также бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, объединившийся с еще одним экс-президентом Сержем Саргсяном. Экс-глава СНБ Армении возглавил блок "Честь имею", который стал третьей силой, прошедшей в парламент.

Когда Пашинян пришел к власти в 2018 году на волне бархатной революции, свергнув Саргсяна и его правительство, его альянс "Мой Шаг" выиграл, по мнению многих, первые свободные и честные выборы в стране с момента обретения независимости в 1991 г. Не принадлежащий к политическому истеблишменту Армении Пашинян завоевал тогда широкую поддержку населения, пообещав восстановить экономику, приструнить олигархов и бороться с коррупцией.

Но всего два года спустя его популярность пошла на убыль, при этом многие армяне были разочарованы медленным темпом проведения реформ в стране. Затем популярность премьера серьезно пошатнулась после поражения Армении во второй Карабахской войне. Пашиняна обвиняли в лучшем случае в том, что из-за него армянские вооруженные силы были не готовы к войне, а в худшем - в том, что он активно препятствовал эффективному ведению войны Арменией.

Подписанное при посредничестве России соглашение о перемирии, положившее конец военным действиям в ноябре прошлого года, потрясло армянскую общественность. Многие сочли это унизительным провалом и полностью возложили вину на Пашиняна. Это привело к нескольким месяцам политического кризиса, который сопровождался почти ежедневными протестами, открытым неповиновением военной верхушки и интенсивным политическим конфликтом. Премьер терял контроль над страной. Решение было найдено, когда Пашинян заявил о проведении внеочередных парламентских выборов, на два года раньше срока.

Массовое голосование против старой гвардии

Хотя выборы можно рассматривать как легитимацию реформистского пути Пашиняна, добиться победы на выборах ему позволили оппозиционеры. Так, Роберт Кочарян, занимавший пост президента Армении в 1998–2008 годах, был обвинен в насильственном подавлении протестов в 2008 году, в результате чего погибли 10 человек.

Словом, результат выборов 20 июня можно рассматривать как голосование против старой армянской гвардии, а не за Пашиняна. Для большей части населения Армении старая гвардия представляет собой возврат к прошлому, когда у руля стоял небольшой круг политиков, поддерживаемых могущественными олигархами.

"Проблема Роберта Кочаряна заключалась в том, что против Никола Пашиняна настроено большое количество людей, но за Кочаряна они голосовать не готовы", - говорит армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

С этим мнением согласна политолог Анна Оганян из Фонда Карнеги: "Возвращение Кочаряна на политическую сцену побудило людей выбрать Пашиняна. В конце концов, большая часть неопределившихся избирателей проголосовала за Пашиняна, сигнализируя о своей неизменной поддержке "бархатной" траектории, несмотря на разочарование в отношении Пашиняна и его правительства".

Это подтверждается цифрами. Против Пашиняна и его партии проголосовало более 46% населения. Кроме того, явка на выборах была относительно низкая - чуть менее 50%. Это означает, что значительная часть населения в той или иной мере равнодушна как к партии Пашиняна, так и к старой гвардии.

Сталь вместо бархата

В победной речи 21 июня Пашинян объявил, что если в 2018 году произошла бархатная революция, то в этом году будет стальная революция. Он пообещал - те, "кто грабил страну и наживался, в то время как сотни тысяч обеднели и были вынуждены уехать", предстанут перед судом. Возможно, это была попытка развеять представления о том, что его правительство было слишком снисходительным к олигархам страны. Пока было мало намеков на то, какой будет политика Пашиняна во время его второго срока.

Во внешней политике, по прогнозам, мало что изменится. Хотя Пашиняна сложно назвать пророссийским политиком, он поддерживает относительно близкие отношения с РФ, особенно после поражения в Карабахе. Из Москвы Пашиняна поздравили с "убедительным" переизбранием, что выглядит как значительная поддержка.

Однако проблемы остаются. Армяне продолжают воспринимать любые шаги Турции и Азербайджана как заведомо враждебные намерения по отношению к Армении, неохотно идя на какое-либо сближение. Тем не менее Пашинян подчеркнул, что как внутри страны, так и за ее пределами значительная часть армянского общества готова к дальнейшим реформам, несмотря на трудности. Теперь у Пашиняна есть на это еще более четкий мандат.