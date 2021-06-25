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Орешкин назвал "гигантским" туристический потенциал Северной Осетии

Орешкин назвал &quot;гигантским&quot; туристический потенциал Северной Осетии

Помощник российского президента Максим Орешкин в ходе визита в Северную Осетию дал высокую оценку ее туристического потенциала.

"Гигантский потенциал в туризме. Вы знаете перспективные курорты, в которые федеральные средства инвестируются и будут инвестироваться", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

Орешкин выразил надежду, что, в частности, курорт "Мамисон" примет туристов уже спустя несколько лет.

Политик выразил мнение, что Северная Осетия должна развивать не только зимний, но и круглогодичный туризм, а также назвал "большим" туристический потенциал Владикавказа.

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