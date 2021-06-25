Крупный пожар у телебашни потушили в Ереване (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар, вспыхнувший сегодня днем у ереванской телебашни, ликвидирован, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сигнал о горении травы в административном районе Норк-Мараш, неподалеку от телебашни, поступил в Национальный центр кризисного управления в 16.33 (15.33 мск).

На место ЧП были направлены шесть пожарных расчетов.

Пожарные локализовали возгорание в 18.13 (17.13 мск), полностью потушили в 19.50 (18.50 мск).

Огонь уничтожил 4,5 га травы.