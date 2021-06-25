РСТ: Россияне начнут массово отказываться от туров на Кубань

Уже в предстоящий понедельник, 28 июня, российские туристические компании ждет шквал отмен туров на Кубань: сейчас они получают очень много звонков с вопросами о возможности аннуляции туров, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Как правило, чем ближе дата поездки, тем больше штраф за аннуляции или фактически понесенные туроператором расходы, которые не возвращаются. Люди понимают, что сделать прививку к 1 августа они не успевают. Но при этом, если сейчас аннулируют тур, то смогут сделать это без штрафов. Соответственно, очень многие думают о том, чтобы отказаться от поездки сейчас, и это реальная опасность для курортов Краснодарского края", - рассказала она, передает "Интерфакс".

Эксперт также напомнила, что если в Москве сделать прививку еще можно, хотя и образовались очереди, то в некоторых регионах вакцина просто кончилась.

"Например, в Хабаровске и Екатеринбурге сейчас нельзя пройти вакцинацию, так как нет препарата. Поэтому, если у туристов из таких регионов поездка в начале августа, выбора нет. И привиться нельзя, и поехать нельзя. Остается только аннулировать тур", - пояснила она.

Многие туристы еще думают, успеют ли они сделать прививки, если поездка в августе, и смогут ли оплатить ПЦР-тесты, если в июле: цены на ПЦР-тесты сейчас выросли до 2,5-3,5 тыс рублей, на семью это от 10 тыс рублей и выше. Многим приходится выбирать, что выгоднее: сделать тесты или отказаться от отдыха.

Туроператоры оценивают реальное число аннуляций туров из-за введения требования о ПЦР-тестах и прививке в 20% на июль и 30% на август. Кроме того, после появления информации о новых требованиях на Кубани продажи практически остановились.