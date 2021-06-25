Власти Крыма подсчитали ущерб от наводнений

Комиссии, созданные муниципальными образованиями Крыма, пострадавшими от наводнения, оформили около тысячи актов о нанесенном ущербе, подсчитав, что общая его сумма уже превысила 200 млн рублей, - сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

"На сегодняшний день составлен 991 акт... Сумма ущерба, согласно актам администраций городов и районов, составила 201,074 млн рублей", - сказал Гоцанюк на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, передает "Интерфакс".

Выплаты на общую сумму более 60 млн рублей уже получили свыше 940 крымчан: каждый житель подтопленных регионов может получить единовременную выплату в размере 10 тыс рублей, при частичной утрате имущества - еще 50 тыс, при полной - 100 тысяч рублей.