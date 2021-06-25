В двух больницах Северной Осетии заработают коронавирусные корпуса

Власти Северной Осетии из-за роста числа больных приняли решение развернуть корпуса для пациентов с коронавирусом на базе двухэтажного здания республиканской клинической и Архонской больниц Северной Осетии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Прием больных сегодня начинают в двухэтажном корпусе РКБ, на базе которого развернуто 100 коек (10 из них реанимационные) и Архонской больнице, куда будут направляться пациенты на долечивание с положительной динамикой", - цитирует сообщение "Интерфакс".

При дальнейшем ухудшении ситуации коечный фонд для больных с новой коронавирусной инфекцией будет расширяться, также перейдут на усиленный режим работы поликлиники республики, поручил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.

Врио главы региона Сергей Меняйло дал поручение проработать вопрос развертывания полевого госпиталя, который, в случае необходимости, можно будет использовать как временный обсерватор, уточнили в пресс-службе главы и правительства республики.