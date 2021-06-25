У завода UzAuto Motors похитили крупную партию листовой стали

В узбекском городе Асака при разгрузке товарных вагонов с металлом для крупнейшего завода UzAuto Motors было обнаружено крупное хищение – пропали стальные листы, которых хватило бы на производство свыше 2 тыс автомобилей.

"Во время проверки грузовых вагонов, отправленных российской компанией "Северсталь", при въезде на завод выявилось нарушение целостности одного из них. Согласно итогам проверки, проведенной службой комплаенса UzAuto Motors, оказалось, что в данный вагон были загружены стальные листы, часть из которых была украдена во время транспортировки неизвестными лицами", – отметили в "Узавтосаноат", передает Podrobno.uz.

Данного объема металла хватило бы для производства 2030 компонентов автомобилей модели Chevrolet Nexia-3, 871 Gentra или 970 Labo.

По факту хищения проведено служебное расследование, материалы которого направлены в Транспортную прокуратуру Узбекистана для дальнейшего выявления виновных.