Дагестан отпразднует День молодежи онлайн

Празднование Дня молодежи в Дагестане из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки пройдет в режиме онлайн, такое решение приняло министерство молодежи республики.

"27 июня, в День молодежи России, в 19.00 состоится концерт с участием танцевальных коллективов и звезд дагестанской эстрады, который можно будет наблюдать в прямом эфире инстаграм-аккаунта @minmolru", - говорится на его сайте.

В ведомстве призвали соблюдать рекомендации врачей, не нарушать масочный режим и социальную дистанцию, а также беречь здоровье - свое и окружающих.