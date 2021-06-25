Томаты и перец в Россию смогут поставлять еще 15 предприятий Узбекистана

Россельхознадзор с 28 июня разрешил возобновить в Россию поставки томатов и перцев с 15 предприятий Узбекистана.

"Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю с 28 июня 2021 года под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов и перцев с 15 узбекских предприятий, расположенных в Ферганской области", - сообщили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что между Россией и Узбекистаном будут ходить "Агроэкспрессы".