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В Новороссийске появился еще один пункт вакцинации в торговом центре

В Новороссийске появился еще один пункт вакцинации в торговом центре

Второй пункт вакцинации от коронавируса открылся в Новороссийске в торговом центре "Красная Площадь".

"Для обеспечения пункта вакциной накануне было получено 500 доз препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")", - сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в Instagram.

Пункт вакцинации будет работать каждый день с 10.00 до 18.00. Он полностью оборудован, имеются кушетки, столы для анкетирования, зона предварительного врачебного осмотра, водоснабжение и холодильное оборудование.

Записываться на прививку в пункт не надо, вакцинация доступна жителям и гостям города при предъявлении паспорта или СНИЛС.

Первый мобильный пункт вакцинации расположен в ТЦ "Южный пассаж".

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