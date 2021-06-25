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В КЧР открыли резервный госпиталь для ковид-пациентов

В КЧР открыли резервный госпиталь для ковид-пациентов

Второй резервный госпиталь на 200 мест для больных коронавирусом открыли в Усть-Джегутинском районе КЧР, сообщил министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

"Дополнительно к госпиталю, действующему на базе Черкесской городской больницы, сегодня открываем госпиталь в Усть-Джегуте. Таким образом, число койко-мест в госпиталях составит более 500", - приводит слова Шаманова "Интерфакс".

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе остается достаточно тяжелой.

"За последнюю неделю число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось вдвое", - добавил глава Минздрава КЧР.

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Вестник Кавказа

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