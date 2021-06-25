Дагестан примет фестиваль рафтинга

В Шамильском районе пройдет фестиваль рафтинга, который соберет сильнейшие команды страны, сообщил PR-менеджер фестиваля.

Спортивное мероприятие, которое состоится 26-27 июня, посвящено 100-летию образования ДАССР.

Организатором мероприятия выступит "Туристический информационный центр "Дагестан" Минтуризма региона. Целью данного фестиваля являются развитие туризма и пропаганда активных видов спорта в республике. Среди почетных гостей мероприятия руководители министерств, главы районов, именитые спортсмены.

Помимо соревнований, для участников фестиваля будет представлена развлекательная программа: майданы с блюдами национальной кухни, концертная программа, торжественный проезд конницы.

Рафтинг-фестиваль уже проходил в Дагестане в октябре прошлого года. Тогда Шамильский район встретил 50 участников в составе нескольких команд, в этом году фестиваль расширил свою географию.