Власти Крыма не будут вводить ограничения для отдыхающих – Минтуризма

Власти Крыма не планируют вводить каких-либо дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху, - сообщил сегодня министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется", - сказал Волченко, цитирует его пресс-служба министерства, передает РИА Новости.

Напомним, накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности сразу на три месяца и ужесточил антикоронавирусные ограничения, обязав гостиницы и санатории Кубани с 1 июля принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид или с сертификатом о вакцинации, а с 1 августа - исключительно привитых отдыхающих. ПЦР-тест потребуют от детей и тех, у кого есть противопоказания к прививке. Это вызвало широкий негативный резонанс.