"Дельта"-коронавирус пришел в Абхазию

"Дельта"-штамм COVID-19 обнаружен в Абхазии, сообщила на заседании оперштаба сегодня вечером главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минздрава Абхазии.

"Этот вид вируса чаще может заражать людей молодого возраста, при этом быстрее усугубляется состояние здоровья. Лечение точно такое же, как и при других штаммах, но обращаться в больницу нужно намного раньше, на первый-второй день", - пояснила она.

Скорик добавила, что новый штамм "распространяется на более коротком расстоянии" и гораздо быстрее прежних.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева уточнила, что как именно "дельта"-вирус попал в республику, выяснить не удалось, очаг заражения расположен в селе Дзыгута Сухумского района.