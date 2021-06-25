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Град побил крыши частных домов на Кубани (ФОТО, ВИДЕО)

Град побил крыши частных домов на Кубани (ФОТО, ВИДЕО)
(с) Telegram Вениамина Кондратьева
Град побил крыши частных домов на Кубани (ФОТО, ВИДЕО)
(с) Telegram Вениамина Кондратьева
Град побил крыши частных домов на Кубани (ФОТО, ВИДЕО)
(с) Telegram Вениамина Кондратьева

Крупный град выпал в двух районах Краснодарского края, соответствующие фото и видео опубликовал в Telegram губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, сильный дождь и град прошли в Мостовском и Апшеронском районах.

"Пока трудно понять, насколько все серьезно. По предварительным данным, повреждены кровли частных домов", - отметил глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что системы жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме, и это главное.

Межведомственные группы оперативно обследуют территорию и сделают оценку нанесенного ущерба, пояснил он.

 

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Вестник Кавказа

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