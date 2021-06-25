Град побил крыши частных домов на Кубани (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный град выпал в двух районах Краснодарского края, соответствующие фото и видео опубликовал в Telegram губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, сильный дождь и град прошли в Мостовском и Апшеронском районах.

"Пока трудно понять, насколько все серьезно. По предварительным данным, повреждены кровли частных домов", - отметил глава региона.

Кондратьев подчеркнул, что системы жизнеобеспечения населения работают в штатном режиме, и это главное.

Межведомственные группы оперативно обследуют территорию и сделают оценку нанесенного ущерба, пояснил он.