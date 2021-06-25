Новая подстанция обеспечит электричеством Шпаковский район Ставрополья

Компания "Россети" сегодня ввела в эксплуатацию на Ставрополье подстанцию "Верхнерусская", которая будет обеспечивать электроэнергией жителей Шпаковского района края.

"Подстанция 35 кВ обеспечит электроэнергией потребителей Шпаковского района, который находится в непосредственной близости от столицы региона - Ставрополя. "Россети Северный Кавказ" инвестировали в проект 190 млн рублей", - говорится в сообщении компании, передает "Это Кавказ".

От новой подстанции будут запитаны село Верхнерусское, хутор Нижнерусский, промзона города Михайловска и другие потребители - это жилой сектор, предприятия, две школы и два детских сада, врачебная амбулатория, а изменение схемы позволит повысить надежность услуг и образовать запас мощности для подключения новых абонентов, - сообщили в "Россетях".

Все установленное на подстанции оборудование, в том числе и силовой трансформатор, произведены в России, - говорится в сообщении.