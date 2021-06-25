В скором времени вакцину "КовиВак" начнет выпускать еще одна компания

Уже в августе на российским рынке антикоронавирусных вакцин появится вакцина №КовиВак" цетра Чумакова производства кировской биофармацевтической компании "Нанолек", сообщил заместитель гендиректора компании "Нанолек", руководитель дивизиона вакцин Максим Стецюк.

"Сейчас идут регистрационные процессы, внесение "Нанолек" в регистрационное удостоверение вакцины "КовиВак". Ожидаем окончание этого этапа к августу, после чего сможем начать производство. Также "Нанолек" и НИИ Чумакова решают вопрос об увеличении объемов производства до конца года", - рассказал Стецюк, передает ТАСС.

К производству вакцины на заводе в Кировской области планировалось приступить в середине лета, до конца года компания планирует выпустить 5 млн доз.

Центр имени Чумакова РАН пока не зафиксировал противопоказаний для применения своей антикоронавирусной вакцины, - заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"На сегодняшний день за время нашего опыта мы не уловили какие-либо контингенты больных, которые отрицательно реагировали бы, имели бы противопоказания (к вакцине)", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".