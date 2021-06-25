Донской суд закрыл два аксайских рынка

Решением Аксайского районного суда в городе прекращена работа рынков "Алмаз" и "Овощной", - сообщает объединённая пресс-службу судов Ростовской области.

"Аксайским районным судом рассмотрено дело по иску прокурора о запрете деятельности по организации розничных рынков "Алмаз" и "Овощной" до устранения нарушений федерального законодательства. Вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Как заявили власти Ростовской области, проверки показали, что из пяти крупных торговых площадок только одна, рынок "Классик", имеет разрешительные документы и сможет продолжить торговую деятельность. Остальные не имеют статуса рынка.