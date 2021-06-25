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Под Верхним Баксаном нашли останки альпиниста прошлого века

Под Верхним Баксаном нашли останки альпиниста прошлого века

В кабардино-балкарском ущелье Адыр-Суу туристы обнаружили останки альпиниста, который погиб еще в 40-х годах прошлого века.

"В ущелье Адыр-Суу на высоте 3,3 тыс м над уровнем моря туристами обнаружены фрагменты останков альпиниста 40-х годов. К месту обнаружения выдвинулись спасатели ПСП "Уллу-тау", - сообщается в аккаунте Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в Instagram, передает "Это Кавказ".

Спасатели доставили фрагменты тела в село Верхний Баксан и передали его сотрудникам Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии.

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Вестник Кавказа

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