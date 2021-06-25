Нападение на отделение полиции отбили в грузинском Уреки

Два десятка человек напали на полицейских в курортном поселке Уреки (регион Гурия), о ЧП сообщается на сайте МВД Грузии.

Как установило следствие, накануне в Уреки сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, обвиненяемого в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям правоохранителей. Его доставили в отделение полиции Уреки.

Вскоре к зданию пришли около 20 человек, которые, стремясь защитить задержанного приятеля, атаковали стражей порядка и нанесли им словесные и физические оскорбления.

В результате полиция задержала 13 самых активных хулиганов, передает Sputnik Грузия.

Открыто уголовное дело по статье "Нападение на полицейского", подозреваемым грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.