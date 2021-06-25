Аксенов: пляжи Ялты пока останутся закрытыми

Власти Крыма приняли решение оставить закрытыми пляжи в курортной Ялте как минимум еще на неделю, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Начинаем забор проб с Фороса, Гурзуфа. В центре Ялты самая тяжелая ситуация. Боюсь, что еще с неделю как минимум в бухте нельзя будет купаться", - сообщил Аксенов на заседании оперативного штаба по ЧС, передает РИА Новости.

Пробы воды в Черном море начнут брать в понедельник, - добавил глава Крыма.