Донские власти будут развивать охотничий туризм

Донские власти планируют развивать в области охотничий туризм, - сообщили в пресс-центре регионального правительства.

"У нас есть все предпосылки для развития охотничьего туризма, если охотники будут уделять этому должное внимание", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

"Сейчас необходимо усилить охотничьи мероприятия, а также создать для охотников рекомендации по развитию охотничьих хозяйств, обеспечив в этом направлении видовое разнообразие охотничьих животных, в том числе наряду с увеличением их численности", - поведал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.