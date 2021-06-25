Главная » Новости

Донские власти будут развивать охотничий туризм

Донские власти будут развивать охотничий туризм

Донские власти планируют развивать в области охотничий туризм, - сообщили в пресс-центре регионального правительства. 

"У нас есть все предпосылки для развития охотничьего туризма, если охотники будут уделять этому должное внимание", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

"Сейчас необходимо усилить охотничьи мероприятия, а также создать для охотников рекомендации по развитию охотничьих хозяйств, обеспечив в этом направлении видовое разнообразие охотничьих животных, в том числе наряду с увеличением их численности", - поведал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

1120 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!