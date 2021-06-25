Предприятия Кубани наладили выпуск антисептиков и санитайзеров

Промышленным предприятиям Кубани удалось справиться с дефицитом и наладить выпуск антисептиков и дезсредств против коронавируса для жителей региона и на экспорт, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ходе пандемии в Краснодарском крае был закрыт острый дефицит масок и дезинфицирующих средств, а предприятия-производители получили всестороннюю поддержку от края, в том числе финансовую, что помогло увеличить производство в 20 раз, - передает "АиФ-Юг".

Сейчас в крае работают девять производителей санитайзеров и средств дезинфекции, которые поставляют свою продукцию и за пределы Кубани: их ежедневная максимальная производственная мощность составляет порядка 150 т в сутки, - говорится в сообщении.