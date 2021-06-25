Богослужения переносятся на открытый воздух из-за коронавируса в Узбекистане

Специальная комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом рекомендует верующим отказаться от молитв внутри мечети. Такое сообщение опубликовано на сайте Минздрава страны.

В нем говорится, что ежедневные и пятничные молитвы должны проводиться только на открытых площадках, например, во дворе и на улицах, прилегающих к мечети, причем с соблюдением масочного режима и дистанции.

Людям в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями, рекомендуют по возможности оставаться дома.

В религиозных организациях других конфессий, действующих в стране, богослужения должны проводиться аналогичным образом.