В Армении пересчитали голоса на выборах в парламент

ЦИК Армении завершила пересчет голосов, поданных на прошедших 20 июня внеочередных парламентских выборах.

Процесс коснулся 83 избирательных участков.

В результате пересчета количество голосов не выросло на 33 участках, еще на 17 участках результаты остались неизменными, сообщает Sputnik Армения.

Если говорить о партиях, прошедших в парламент, то в рамках изменений, произошедших на других участках, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" прибавила 654 голоса. Националистический блок "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна получил дополнительные 742 голоса. У блока "Честь имею" другого зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна "Честь имею" появилось еще 3 голоса.

Достаточно серьезно изменились также результаты для партии "Национально-демократический полюс" (минус 60 голосов), "Суверенной Армении" (плюс 52), "Альянса демократов Ширинян-Бабаджанян" (плюс 50) и "Процветающей Армении" (плюс 25).

Показатели остальных партий существенно не изменились