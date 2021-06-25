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Таможенники Дагестана конфисковали крупную партию контрафактных сигарет

Фото дагестанской таможни
Фото дагестанской таможни

Дагестанские таможенники обнаружили и конфисковали на складах в Махачкале крупную партию сигарет без маркировки, - сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни.

Общая стоимость более 1,3 млн пачек товара, по предварительной оценке, составляет свыше 150 млн рублей, - передает "АиФ Дагестан".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыт товаров и продукции без маркировки в отношении владельцев товара.

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Вестник Кавказа

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