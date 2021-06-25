Мечети Душанбе закрывают для непривитых прихожан

Сегодня на пятничной молитве прихожан мечетей Душанбе предупредили, чтобы в мечеть они приходили только со справкой об отсутствии коронавируса или документом о прохождении вакцинации.

"Те, кто не вакцинировался, может прийти в мечеть с паспортом и тут же получить прививку в мобильных пунктах рядом с мечетью, а затем войти на молитву. При отсутствии свидетельства о вакцинации прихожан не допустят в мечеть", - заявил глава совета улемов Саидмукаррам Абдукодирзода, передает РИА Новости.

Пока это только рекомендация имам-хатибов, которые рекомендовали прихожанам, чтобы они прошли вакцинацию в мобильных медицинских пунктах, организованных Минздравом около мечетей, - пояснил пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким.

Как ожидается, прививочные пункты возле мечетей будут действовать и в последующие недели.