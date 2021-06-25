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Тройное ДТП произошло в Алматы, есть раненый

Тройное ДТП произошло в Алматы, есть раненый

Лобовое столкновение произошло сегодня вечером в Алматы. Об этом пишут СМИ.

Авария случилась на пересечении улиц Жандосова и Есенберлина. Как рассказали очевидцы, водитель Audi-80 ехал по Жандосова и хотел повернуть налево на Есенберлина, однако не убедился в безопасности маневра.

В этот момент в западном направлении по Жандосова ехал Lexus. На перекрестке автомобили столкнулись лоб в лоб, после чего внедорожник ударил третью машину - Hyundai Accent.

В ДТП пострадал водитель Audi, первую помощь он получил на месте аварии и от госпитализации отказался.

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Вестник Кавказа

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