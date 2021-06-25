В Северной Осетии действуют три новых мутации коронавируса

В Северной Осетии специалисты Роспотребнадзора выявили три мутировавших штамма коронавируса - британского, южно-африканского и индийского, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"На сегодняшний день выявлены пока единичные случаи британского, южно-африканского и индийского штаммов", - говорится в сообщении, передает "Инетрфакс".

При этом за прошедшую неделю вакцинацию прошли 8 тыс. человек, что в два раза больше, чем за предыдущую, а госпитализация в республике в настоящее время вдвое превышает показатель выписки, - отметил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.

Региональное управление Роспотребнадзора постоянно проводит мониторинг циркуляции мутирующих штаммов COVID-19 на территории республики, - говорится в сообщении.