В Северной Осетии действуют три новых мутации коронавируса
В Северной Осетии специалисты Роспотребнадзора выявили три мутировавших штамма коронавируса - британского, южно-африканского и индийского, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"На сегодняшний день выявлены пока единичные случаи британского, южно-африканского и индийского штаммов", - говорится в сообщении, передает "Инетрфакс".
При этом за прошедшую неделю вакцинацию прошли 8 тыс. человек, что в два раза больше, чем за предыдущую, а госпитализация в республике в настоящее время вдвое превышает показатель выписки, - отметил врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.
Региональное управление Роспотребнадзора постоянно проводит мониторинг циркуляции мутирующих штаммов COVID-19 на территории республики, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа
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