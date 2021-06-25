В Краснодаре тушили карету скорой помощи

Сегодня на улице Красных Партизан в Краснодаре сгорел автомобиль скорой помощи, - сообщили в телеграм-канале "Туподар – Краснодар". Очевидцы написали, что к тушению автомобиля скорой помощи подключились проезжающие водители.

Спасатели прибыли на место в 14:41. До этого возгорание начали тушить водители проезжавших мимо автомобилей. Ликвидировать возгорание удалось через восемь минут. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, передает портал Юга.ру.

Причиной пожара стало возгорание моторного отсека автомобиля. К счастью, пациентов в машине не было, в ЧП никто не пострадал, - говорится в сообщении.