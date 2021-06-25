В США выразили осторожный оптимизм по венским переговорам об СВПД
В результате переговоров в Вене уже удается обрисовать форму сделки с Ираном, однако говорить об успехе пока рано, сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии.
"Мы вместе сумели выработать форму сделки, но надо принимать фундаментальные политические решения", - приводит ее слова ТАСС.
Дипломат обратила внимание, что переговоры пока не достигли завершения. По ее мнению, "это может произойти скоро или вовсе не случиться". Поэтому Нуланд призвала "сохранять осторожность".
Вестник Кавказа
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