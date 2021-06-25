В США выразили осторожный оптимизм по венским переговорам об СВПД

В результате переговоров в Вене уже удается обрисовать форму сделки с Ираном, однако говорить об успехе пока рано, сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии.

"Мы вместе сумели выработать форму сделки, но надо принимать фундаментальные политические решения", - приводит ее слова ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что переговоры пока не достигли завершения. По ее мнению, "это может произойти скоро или вовсе не случиться". Поэтому Нуланд призвала "сохранять осторожность".