Москва вышла на антирекорд по госпитализациям с коронавирусом

В Москве зафиксирован антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусом, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Увеличивается доля пациентов, которые находятся в больнице, в реанимации их сейчас от общего объема около 15%", - пояснила чиновница.

Сегодня утром московский оперштаб сообщил, что за сутки в столице было госпитализировано 1772 пациента с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены 669 человек.