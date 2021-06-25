В горах Кабардино-Балкарии стартовал горнолыжный турнир

Несмотря на разгар лета, в горах Кабардино-Балкарии сегодня стартовал всероссийский горнолыжный турнир "Приз Эльбруса", который собрал около 200 горнолыжников из разных регионов страны, - сообщает администрация курорта "Эльбрус".

"В Приэльбрусье приехали представители 18 регионов России. Взрослые спортсмены и юниоры посоревнуются в дисциплинах слалом-гигант и слалом, а "Приз Эльбруса" станет завершающим в нынешнем спортивном сезоне для профессиональных горнолыжников", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

При этом горнолыжный сезон катания на курорте "Эльбрус" еще продолжается, и любители горных лыж и сноубординга все еще могут покататься, - добавил сотрудник администрации курорта.