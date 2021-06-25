Эпидситуацию в Крыму будет отслеживать бригада Минздрава

В Крым прибыла бригада специалистов Минздрава России, которая будет проводить мониторинг эпидситуации, - сообщила пресс-служба министерства.

"В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также для предупреждения осложнения эпидемиологической ситуации и организации профилактических мероприятий среди населения Минздравом России направлены в регион партии иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики гепатита А, а также профилактики и лечения кишечных инфекций,- говорится в сообщении.