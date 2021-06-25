Жара +40 накроет Ставрополье завтра

В Ставропольском крае завтра ожидается сильная жара, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

В сообщении указано, что, по данным Ставропольского Гидрометцентра, с 18:00 сегодняшнего дня до 18:00 завтрашнего на территории региона ожидаются опасные метеорологические явления, а именно сильная жара +40 градусов.

Кроме того, в северной части и юго-восточных районах местами синоптики обещают чрезвычайную пожароопасность (5 класс).

Также вечером и во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах ожидается сильный дождь, град, при грозе порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

На остальной территории края, кроме отдельных юго-западных районов, сохранится высокая пожароопасность (4 класс).