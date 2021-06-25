Таксистов Ялты обязали работать по единому тарифу

Власти Ялты обязали временно ввести единый тариф компании, предоставляющие услуги такси, из-за роста цен на перевозки после наводнения.

"Сегодня подписали меморандум о взаимопонимании с местными компаниями-перевозчиками такси. На время ЧС по всей территории муниципалитета у легальных перевозчиков будет действовать единый тариф", - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

До 10 июля подвоз на расстояние до 2 км будет стоить 220 рублей, каждый следующий километр - 15 рублей, - уточнил заместитель главы горадминистрации Сергей Стрельбицкий, добавив, что власти усилили контроль за нелегальными перевозчиками – их рейды будут регулярными.