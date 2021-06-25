Евро-2020 пришло в Баку на пользу футболу - европейскому и азербайджанскому

Баку стал один из городов-хозяев Евро-2020, проходящего в 11 странах. Желающих проводить у себя юбилейное первенство было больше - 32 страны, но итоговый отбор не прошли 22 страны. К подобным турнирам требования у УЕФА повышены. Например, стадион должен вмешать более 30 тысяч зрителей, должна быть создана современная инфраструктура для болельщиков.

Баку подходил как нельзя лучше, поскольку из выбранных 11 стадионов Олимпийская арена (69 тысяч) уступает только стадиону в Лондоне (90 тыс.) и в Мюнхене (70 тыс.). К тому же бакинский стадион стал одним из самых новых и технически оснащенных, он построен в 2015 году. За прошедшее время эта арена успела принять такие престижные турниры как финал Лиги Европы 2018/19 гг. и Первые Европейские игры в июне 2015 года.

Бакинский Олимпийский стадион уже принял три матча Евро-2020 группы "А" между сборными Швейцарии и Уэльса (1:1), Турции и Уэльса (0:2) и Швейцарии и Турции (3:1). Также в столице Азербайджана 3 июля пройдет один из четвертьфинальных матчей Евро-2020.

Экс-голкипер сборной Азербайджана, тренер по вратарям Виталий Ковалев посетил в качестве инструктора футбольной федерации Азербайджана все три матча на бакинской арене. "Конечно, их организация прошла на самом высоком уровне - выбор УЕФА нашего города полностью себя оправдал. Баку имеет опыт проведения серьезных турниров. Вы были на этом стадионе? Обязательно посетите - это просто красавец! Инфраструктура создана на основе высоких технологий - на уровне крупнейших арен мира", - отметил футбольный специалист.

Виталий Ковалев не исключает, что в недалеком будущем Азербайджан сможет принять европейский футбольный турнир в качестве одной их двух стран-хозяек. "В последнее время чемпионаты Европы проводятся в двух странах (на турнире для этого требуется минимум 10 арен, вмещающих более 30 тысяч зрителей - прим. ред.) Одному Азербайджану пока такой турнир провести сложно, но вместе с Грузией или Турцией можно организовать большой футбольный праздник. Помимо Олимпийского стадиона, у нас уже есть реконструированный стадион имени Тофика Бахрамова - историческая арена, построенная в 1951 году, которую сейчас привели в отличное состояние. Строят стадион в Сумгаите, построят в Гяндже. Словом, если Азербайджану поставят задачу подготовить всю необходимую для Евро инфраструктуру - а это и отели, рестораны, места отдыха и т.д. - то она будет выполнена успешно, исходя из нашего опыта проведения масштабных мероприятий", - заключил собеседник "Вестника Кавказа".

Спортивный журналист Октай Атаев в беседе с "Вестником Кавказа" напомнил, что Баку уже принимал в 2016 году чемпионат Европы по футболу, но среди юношей до 17 лет. "В 2012 году у нас прошел чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет. В 2017 году состоялись Игры Исламской солидарности, регулярно проходят международные соревнования по гимнастики, Гран-при Европы и Азербайджана "Формулы 1". Все это имело большое значение при выборе Баку в качестве одного из городов Евро-2020. Кроме того, Азербайджан не футбольный карлик. Даже если национальная сборная успехов особых не делает, то на уровне клубного футбола мы познали вкус европейского топ-уровня. Клуб "Карабах" выступал в Лиге чемпионов в группой стадии, до этого в групповой стадии в Лиге Европы играли "Нефтчи" и "Габала". Добавим к этому развитию инфраструктуру, высокий уровень безопасности для приезжих. Баку очень привлекателен для туристов, поскольку в городе сохранился синтез древнего и современного - "Ичери-шехер" как уникальный "Внутренний город". Все это и много другое делает Азербайджан очень благоприятной страной для посещения", - отметил собеседник "Вестника Кавказа".

Атаев считает, что проведение крупных международных турниров заметно повышает интерес к футболу в Азербайджане. "Возможно, напрямую это не повлияет на уровень игры наших футболистов, но массовый интерес заметно растет. Этому большое значение придает Азербайджанская федерация футбола (АФФА). По ее инициативе в школах введен урок о футболе, в регионах развивается этот вид спорта. Чем выше интерес к футболу, тем выше и результаты, пусть даже они приходят не сразу", - резюмировал Октай Атаев.

Бакинский Олимпийский стадион стал самым вместительным на Южном Кавказе. Даже в Турции, где более 50 футбольных стадионов, по масштабности бакинскую арену превзошел только Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле, но только на 13 тысяч посадочных мест.