Басаевский боевик проведет остаток жизни в колонии строгого режима

В Южном окружном военном суде сегодня зачитали приговор жителю Чечни, участвовавшему в нападении на псковских десантников в 2000 году, - сообщил представитель главного управления генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Подсудимый в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже в феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, где в результате вооруженного нападения погибли 84 российских военнослужащих, еще четверо получили ранения, - передает РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих", суд с учетом предыдущих судимостей назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.